Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a lansat in dezbatere un nou proiect de lege care prevede doua zile libere pe an pentru angajati pentru screening de diverse boli. Ea a afirmat ca aceasta initiativa nu este doar despre preventia bolilor oncologice, ci si despre preventia unei game largi de afectiuni…

- ​​O senatoare PNL a lansat in dezbatere un proiect de lege care prevede ca angajații sa beneficieze de doua zile libere platite pe an pentru a merge la medic sa faca analize și controloale de prevenție, transmite News.ro.„Screening-ul regulat este una dintre cele mai eficiente metode de a detecta bolile…

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc lanseaza un nou proiect de lege ce presupune acordarea a doua zile libere pe an pentru angajați, pentru a se ocupa de sanatatea lor. Este vorba de zile libere pentru ca romanii sa poata face screeninguri pentru depistarea precoce a cancerului, explica senatoarea supraviețuitoare…

- "Eu sunt norocoasa sa spun: sunt supraviețuitoare. Asta e diagnosticul meu. Și este un diagnostic pe care il imparțim cu toții. Suntem 20 de milioane de supraviețuitori și aparținatori. Vi se pare exagerat? Gandiți-va ca in Romania sunt peste 140 de mii de diagnosticați DOAR cu cancer. Asta inseamna…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a afirmat ca nu ducem lipsa de resurse umane calificate in domeniul Sanatatii, ci este o problema a repartiei in tara care nu este echilibrata. Acesta a spus ca in Bucuresti, de exemplu, sunt de doua ori si jumatate mai multi medici ca in alte orase. Acesta a reiterat…

- Numarul cazurilor de cancer in randul tinerilor a crescut in ultimii ani, tendintele fiind ingrijoratoare la nivel mondial. Desi incidența cancerului gastric este in scadere pe tot globul, inclusiv in Europa, povara bolii este inca substanțiala și nu va disparea in viitorul apropiat. Universitatea de…

- Diana Șoșoaca a lansat o serie de acuzații, dupa ce a fost restricționata pe platformele online. Senatoarea lui Putin susține ca actuala putere vrea sa o interneze intr-un spital de psihiatre. Mai mult, ea susține ca va avea aceeași soarta ca a lui Eminescu, sa moara intr-un spital pentru persoane cu…

- Susținatoare a demersului inițiat de organizatiile pacientilor din Romania si de societatea civila prin care se cere alocarea a 9% din PIB pentru Sanatate, senatoarea Pauliuc a amintit ca militeaza pentru eliminarea impozitarii concediilor medicale pentru bolnavii cronici. “In sistemul sanitar romanesc,…