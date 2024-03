Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a anuntat, prin seful sau, ca are interdictie oficiala din partea Israelului pentru orice livrare de ajutor alimentar in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP. „In ciuda tragediei care se desfasoara in fata ochilor nostri, autoritatile israeliene au informat ONU ca nu vor mai aproba convoaiele alimentare ale UNRWA in […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 171. UNRWA anunta ca i s-a interzis de catre Israel orice livrare de ajutor in nordul Fasiei Gaza a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .