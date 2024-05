VIDEO. Imagini cu atacul violent din Parcul Crângași. Victima, lovită chiar și când era la pământ, sub privirile trecătorilor Cei doi tineri care l-au atact și ucis pe barbatul de 46 ani, intr-o intersectie in apropierea parcului Crangasi, au fost retinuti pentru omor si tulburare a ordinii si linistii publice. Fapta a avut loc in prezenta a numerosi martori, iar totul a fost filmat. Cei doi tineri de 16 si 20 de ani, acuzati […] The post VIDEO. Imagini cu atacul violent din Parcul Crangași. Victima, lovita chiar și cand era la pamant, sub privirile trecatorilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi tineri care l-au atacat și ucis pe barbatul de 46 ani, intr-o intersectie in apropierea parcului Crangasi, au fost retinuti pentru omor si tulburare a ordinii si linistii publice. Fapta a avut loc in prezenta a numerosi martori, iar totul a fost filmat. Cei doi tineri de 16 si 20 de ani, acuzati…

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Cinci tineri urmeaza sa compara marti in fata justitiei belgiene in cadrul unei anchete pentru „asasinat”, banuiti ca au aruncat de pe un pod un capac de canal care a ucis un camionagiu roman, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe autostrada E42, intre Liege si Namur.…

- O pasagera a unui avion a fost surprinsa intinsa confortabil in spațiul de depozitare a bagajelor, ca și cum ar fi acasa, in patul ei. Videoclipul se intrerupe cu ceilalți pasageri care rad de scena bizara, relateaza The New York Post. Nu este clar daca femeia era un pasager obișnuit sau un membru al…

- O strada din orasul prahovean Slanic s-a prabusit, joi dimineata, la fata locului aflandu-se reprezentantii autoritatilor pentru evaluarea situatiei. Strada 23 August din orasul Slanic s-a prabusit, chiar in fața sediului Poliției, asfaltul surpandu-se pe o lungime de mai multi metri, la mica distanta…

- O femeie de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova a murit, iar un coleg al acesteia a fost grav ranit in urma unui accident rutier. Ei faceau lucrari de decolmare cand au fost loviti de un TIR, condus de un bulgar. “Pe DN 6, pe raza localitatii Racari, a avut loc un eveniment […] The post…

- O schioare a fost surprinsa de avalanșa, in timp ce cobora din varful Munților Rodnei. Valul de zapada a ajuns-o din urma și a fost tarata pana la poalele muntelui, dar a scapat cu viața. Imagini cu sportiva care practica schi off-pista in Muntii Rodnei si care provoaca o avalansa au fost filmate sambata…

- O fetita lasata nesupravegheata de mama a ramasa blocata in namol pana la genunchi, pe faleza lacului Techirghiol. Martorii au reactionat dur. Imagini șocante au fost surprinse in zona falezei lacului Techirghiol. O fetita cel mai probabil lasata nesupravegheata, a ramas pur și simplu blocata in namol…