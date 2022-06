Stiri pe aceeasi tema

- Amanarea pocaintei Intr-o carte veche, din Sfantul Munte, un duhovnic iscusit in povete a lasat inchisa, intr-o intamplare, invatatura aceasta: Un preot, cu frica de Dumnezeu si grija pastoritilor sai, se ostenea zi de zi, prin toate mijloacele ce-i stateau in putinta, sa intoarca pe cei rataciti…

- In timp ce presa italiana a scris, citand surse anonime, ca Vladimir Putin a fost spitalizat și operat de cancer, liderul de la Kremlin a aparut luni la o reuniune cu liderii celorlalte țari din alianța militara CSTO. Mai mult, in declarațiile de la inceputul conferinței, Putin a susținut ca Rusia nu…

- Sa iți masori vorbele la manie si sa opresti cearta, caci nu stie in ce degenereaza. Poti sa darami in cateva minute ce ai cladit in ani intregi! Si chiar daca te impaci, distanta ramane! Sfantul Ioan Scararul – CELE TREI TREPTE ALE MANIEI Mania se imparte in trei feluri; este mania numita […] The…

- Ne aflam inca in Saptamana Luminata si in aceasta saptamana ne intalnim cu o sarbatoare deosebita, in cinstea Maicii Domnului – Maica Domnului care ne aduce un mare dar in viata noastra pamanteasca, nascand pe Mantuitorul Hristos, Dumnezeul intrupat; Maica Domnului, Mama buna si preasfanta, care L-a…

- Au inceput frumoasele slujbe ale deniilor. Hristos merge de bunavoie sa moara pentru noi. Incepand din seara aceasta, Bunul nostru Mantuitor ne cheama sa-L petrecem cu totii pe ultimul Sau drum, pe drumul dragostei, pe drumul suferintelor, pe drumul Crucii, al sangelui si al mantuirii neamului omenesc.…

- „Eu sunt lumina lumii, cel ce vine dupa Mine nu va umbla intru intuneric, ci va avea lumina vietii” (Ioan 8, 12). Parintele Cleopa: Unde se duc sufletele celor care au murit fara lumanare! Ce se intampla daca a murit omul fara lumanare? Lumanarea este un simbol. Daca o aprinzi este bine, daca nu […]…

- Sfantul Grigorie Palama cunoaste ca o treapta superioara teologiei negative un apofatism mai deplin si mai existential, realizat prin rugaciunea curata. E un extaz al tacerii interioare, o oprire totala a cugetarii in fata misterului divin, inainte de a cobori, in mintea astfel oprita de uimire, lumina…

- Fiecare rugaciune adevarata este o lupta cu moartea si o negare a mortii. Fiecare rugaciune adevarata este o lupta pentru viata si o recunoastere a vietii. Care este adevarata rugaciune? Este cea care te face mai tare decat moartea, prin care invingi frica si groaza mortii. Daca te ridici de la rugaciune…