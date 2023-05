Stiri pe aceeasi tema

- Inaltarea Domnului cade totdeauna in Joia saptamanii a sasea dupa Pasti, adica la 40 de zile dupa Inviere. Inaltarea Domnului este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, despre care amintesc Constitutiile Apostolice. In Biserica Ortodoxa Romana, sarbatoarea Inaltarii Domnului este si ziua dedicata…

- „De 2000 de ani, Biserica serbeaza Invierea. Pana anul acesta, Paștele a fost calculat tot timpul dupa ce au stabilit Sfinții Parinți la Sinodul de la Niceea, unde s-a spus foarte clar ca prima duminica dupa prima luna plina dupa echinocțiul de primavara se sarbatorește Paștele. Intai trebuie sa fie…

- In noaptea de Inviere, sambata noapte spre duminica dimineata, serviciul de transport public va fi asigurat de autobuzele liniilor de noapte si de cele ale liniei 783, conform programului obisnuit, iar suplimentar, STB SA va mentine in circulatie, pana la ora 03:00, tramvaiele liniei 41, care vor circula…

- Cuvant de invatatura la denia utreniei zilei de miercuri din ultima saptamana a Marelui Post al Pastelui. Manastirea Vladiceni, Iasi – 11.04.2023 Miercurea Mare – Aceasta zi din Saptamana Patimilor amintește de momentul in care Maria Magdalena i-a spalat lui Iisus picioarele cu propriile lacrimi,…

- Voucherele pentru alimente, in valoare de 250 de lei, vor fi livrate beneficiarilor inainte de Pasti, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Beneficiarii voucherelor pentru alimente, care se acorda odata la doua luni, vor primi contravaloarea voucherelor in Saptamana Mare, nu in ultima…

- S-au scris sute, mii de carti despre rugaciune. Oricine vrea poate afla ce au invatat Sfintii Parinti despre puterea, despre valoarea, despre necesitatea rugaciunii. Ce au invatat despre cat de des trebuie sa ne rugam, despre cum trebuie silita mintea sa fie atenta la cuvintele rugaciunii, despre cum,…

- Sa nu ne mahnim de zilele ce se apropie! Sa fim veseli in ele, așa cum se cuvine sfinților. Cel trist nu primește cununa, iar cel care suspina nu biruie. Nu te intrista cand ți se poarta de grija! E o nebunie sa nu te bucuri de sanatatea sufletului și sa te mahnești de schimbarea […] The post Credincioșii…