- Cand alegem duhovnicul trebuie sa ne gandim așa: Oare pe duhovnicul meu il intereseaza mantuirea mea? Dar și invers, oare pe mine ma intereseaza mantuirea mea? Sinceritatea, in actul de spovedanie, este cel mai sacru lucru pe care trebuie sa o respecte fiecare creștin pentru sufletul sau și garanția…

- Motto: „Marea vieții vazandu-o inalțandu-se de viforul ispitelor, la limanul Tau cel lin alergand strig catre Tine: «Scoate din stricaciune viața mea, mult-Milostive».” (Catavasie) „Iar corabia era acum la multe stadii departe de pamant, fiind invaluita de valuri, caci vantul era impotriva.” (Mt. 14,…

- „Mergi la cer si te asaza, langa Fiul tau ceresc, și de-acolo privegheaza, peste cei ce te iubesc. De dureri și de primejdii, tu ne scapa orisicand, iar in bratele nadejdii, tu ne ține pe acest pamant!”. De ce la Maica Domnului zicem adormire și nu moarte? Pentru faptul ca Maica Domnului este plina…

Ce inseamna inima buna? Ce inseamna suflet de gheața? Povestire de folos – „Batranul bun și darul lui Dumnezeu"

- Traim secolul acesta cu viteza. Ne-am luat toți un avant pe care nu-l putem opri. Dar uitam ca la sfarșitul vieții, cand suntem muribunzi, incercam sa cerșim clipe și il rugam pe doctor sa ne vindece ca sa mai traim un pic. Aceste sunt vorbe de noima care trebuiau gandite in timpul vieții cand erai…

- Ați vazut ca mai nou a aparut eutanasia asistata. Daca ești intr-o boala grea, daca te-ai plictisit și te-au abandonat toți și nu mai vrei sa mai traiești, dai o semnatura și ei iți pun ceva intr-o perfuzie și ai murit. Asta este sinucidere, este un act de deznadejde! Așadar, nu ne abandonam semenii!…

- „Daca faci o intrerupere de sarcina, nu ai sa mai fii niciodata fericita!” Sunt total impotriva ideii de a smulge un prunc din pantec. Pentru ca, chiar daca nu recunoaște, chiar daca nu spune, chiar daca nu arata, chiar daca nu se da pe fața, chiar daca pastreaza taina, trauma aia o piseaza toata…

„Mama care plange, copilul ei nu este uitat de Dumnezeu!" „Mama tot mama ramane și la rele și la bune." „Te cearta pe cat se poate, dar din suflet nu te scoate." Se spune ca rugaciunea mamei este mai puternica decat a preotului. Ce putere are mama atunci cand se roaga pentru copilul […]