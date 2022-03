Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dupa amiaza in fata Garii din Sinaia.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae din primele informatii un autoturism a cazut intr o rapa."Diferenta de niovel este de aoroximativ 20 de metri. Doua persoane sunt asistate la fata loculuildquo;…

- (P) De ce merita sa alegi atent un furnizor de gaze naturale, chiar daca te califici pentru plafonare de preț? Prețul gazelor naturale a avut o dinamica fantastica in ultimele luni pe piețele globale. In mod evident, furnizorii de gaze naturale pentru populație și pentru consumatorii din categoria…

- News.ro: Explicati-mi de unde vine problema societatii de termoficare (Colterm) din Timisoara. Dominic Fritz: Eu am fost primar si iarna trecuta. Am avut o iarna dificila. Am inceput niste demersuri de retehnologizare, de a curata datorii. Ce datorii avea Colterm cand ati devenit primar? Avea peste…

- Logo-ul angular inaugurat de Dacia recent avea sa isi gaseasca echivalentul in liniile drepte de design ale lui Dacia Bigster. Masina aparea ca un concept in ianuarie 2021, iar acum acest SUV apare si in realitate pe strazile din Cehia. Acest SUV are un design SF, robust si pare a fi un hibrid dintre…

- Constructorul suedez de mașini electrice a dezvaluit conceptul Polestar 2 Arctic Circle. Mașina a fost creata special pentru a fi condusa in cele mai grele condiții de iarna și este bazata pe modelul de serie Polestar 2 Long Range Dual Motor. Ideea conceptului Polestar 2 Arctic Circle ii revine inginerului…

- Cat de impresionanta poate fi arta, astfel incat patrunsa in constiinta noastra, sa poata conduce un cititor sau un privitor intr-o lume sublima care te lasa fara aer? Poate ca acea senzatie de furnicaturi care vine prin straturile fiintei noastre atunci cand ne aflam in fata unei opere de arta este…

- Ideea îndepartarii lui Viktor Orban din fruntea politicii ungare reprezinta un obiectiv pentru multa lume. Cele mai stranii strategii au fost utilizate pâna acum, dar toate au eșuat. Și nici ultima nu pare mai folositoare!Primarii opoziției, ONG-urile, partenerii europeni ai adversarilor,…

- Craiovenii se intreaba, cum se face ca populatia plateste una dintre cele mai scumpe gigacalorii din tara, atata timp cat producatorul de agent termic, SE Craiova II este la o aruncatura de baț? Alte intrebari care se ridica, de ce furnizorul de caldura Termo Urban are un tarif aproape egal cu cel al…