Parcul auto din Romania avea 6.5 mil. masini in 2018, dintre care peste 5 mil. aveau o vechime mai mare de 10 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA) a publicat in aceasta saptamana un amplu raport cu privire la mașinile aflate in uz pe teritoriul Uniunii Europene. Așa cum era de așteptat, datele oficiale scot in evidența faptul ca Romania este pe ultimele locuri atunci cand vine vorba despre…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat marti ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Romania, unde inmatricularile…

- Gigantul auto Volkswagen a anunțat vineri ca va investi 60 de miliarde de euro in urmatorii 5 ani pentru digitalizare și producție de mașini electrice și hibrid. Mai ales ca Tesla a ales Germania pentru fabrica din Europa. Suma este mai mare cu 16 miliarde decat planurile anunțate anterior, noteaza…

- In primele 9 luni din 2019, in UE, compativ cu perioada similara din 2018, inmatricularile de autoturisme noi cu motoare diesel, au scazut cu -16.4% , totalizand 3,607,037 unitati, in timp ce autoturismele cu motoare pe benzina au inregistrat o crestere de +3.4%, atingand valoarea de 6,929,897 unitati.…

- Problema risipei alimentare poate fi diminuata, considera Frank Wagner, CEO Lidl Romania, care vorbeste de nevoia de initiative precum reteaua de banci pentru alimente, problema fiind cu atat mai importanta cu cat Romania ocupa locul 9 in topul celor mai risipitoare tari din Europa, cu 2,2 milioane…

- Deputatii au decis sa-si reinoiasca parcul auto cu patru masini, pentru care au alocat peste doua milioane de lei. Totodata, vor fi procurate 56 de calculatoare noi pentru parlamentarii din alianta ACUM - PSRM.

- Aproape doua milioane de romani nu lucreaza deși sunt apți de munca. Vorbim despre o analiza Eurostat asupra forței de munca din Europa. In Romania sunt 12.300.000 de oameni cu varsta cuprinsa intre 18 și 64 de ani, adica persoane care ar putea, cel puțin teoretic, sa munceasca. 13 la suta dintre ei,…

- Reprezentantii Daimler si-au neglijat atributiile de supervizare la divizia care se ocupa de certificarea vehiculelor, sustin procurorii germani. Acestia au precizat ca amenda nu are impact asupra investigatiilor in derulare legate de manipularea emisiilor motoarelor diesel. Producatorul auto…