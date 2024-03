Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de masini electrice (BEV) au crescut, anul trecut, la nivel european, cu 28%, si cu peste o treime numai in Uniunea Europeana (UE), comparativ cu datele din 2022, insa constructorii de automobile nu au reusit sa livreze pe piata modele accesibile, potrivit unei analize realizata de organizatia…

- Romania ocupa locul 14 in Uniunea Europeana raportat la numarul de autoturisme noi inmatriculate in ianuarie 2024, cu un volum de 12.733 de unitati, in crestere cu 3,8% comparativ cu ianuarie 2023, arata datele transmise marti de ACAROM si ACEA. In ceea ce priveste constructorii de automobile, inmatricularile…

- Numarul autoturismelor noi marca Dacia inmatriculate in luna ianuarie in Uniunea Europeana a fost mai mare decat cel al autoturismelor marca Renault, conform cifrelor publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Aceasta asociatie, care ii reprezinta pe cei 16 mari constructori…

- Vanzarile de masini electrice alimentate cu baterii in Marea Britanie au atins pragul de un milion in ianuarie, in pofida reducerii cererii din partea cumparatorilor privati, arata datele publicate luni de Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), care cere Guvernului…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au inregistrat in 2023 cel mai bun an de la pandemie, in urma atenuarii perturbarilor din lanturile de aprovizionare, si a majorarii cererii pentru vehicule electrice (EV), arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din…

- China a inregistrat in 2023 o crestere de 6% a vanzarilor de automobile, comparativ cu 2022, din ce in ce mai multi oameni profitand de discounturile acordate de producatorii auto si de noile modele lansate, transmit DPA si Reuters.Datele preliminare publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile…

- ”In lumina deteriorarii situatiei de securitate pentru transportul maritim in Marea Rosie, BP a decis sa intrerupa temporar toate tranzitele prin Marea Rosie”, a spus compania intr-un comunicat. ”Vom mentine aceasta pauza luata din precautie in curs de evaluare, sub rezerva circumstantelor, pe masura…