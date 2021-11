Procurorii militari cerceteaza patru angajati ai Jandarmeriei Prahova V.S. F.T. Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane (IGJR) a facut public, la solicitarea presei, rezultatul anchetei demarate la nivelul Inspectoratului Județean de Jandarmi Prahova in legatura cu organizarea examenului de admitere in școlile de subofițeri de jandarmi. „Pe baza concluziilor comisiei de verificare a imprejurarilor in care candidaților care au susținut examenul de admitere la școlile de subofițeri ale Jandarmeriei la sediul IJJ Prahova le-a fost administrat un test greșit, conducerea Jandarmeriei a sesizat…