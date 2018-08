„Anchetele au ca obiectiv analiza și clarificarea tuturor suspiciunilor privind modul in care au acționat persoanele avand funcții de decizie, dotarea și uzul categoriilor de echipamente, armament și muniție, in contextul unei manifestari publice, analiza ordinelor și a modului de executare a acestora.Investigațiile vizeaza, in acest stadiu, clarificarea eventualelor fapte de neglijența in serviciu și a suspiciunilor de purtare abuziva, pe parcursul acțiunii jandarmilor, respectiv intrebuințarea, in exercitarea atribuțiilor de serviciu, de expresii jignitoare, amenințarea și lovirea sau alte violențe.…