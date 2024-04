Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita anunta ca la nivelul institutiei se fac verificari, de catre structura de control intern, dupa ce pe retelele de socializare au aparut imagini cu o politista manifestandu-se violent. Persoanele fata de care politista are iesiri agresive sunt…

- Cadou cu iz penal! Angajata a Aeroportului Maramures acuza ca a fost violata de un coleg la petrecerea de 8 MartieUn angajat al Aeroportului Maramures este acuzat de viol, o plangere fiind depusa la Politia municipiului Baia Mare de catre o colega de serviciu a acestuia. Femeia sustine ca fapta a…

- AJOFM Dambovița anunța persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, ca astazi sunt disponibile 308 locuri de munca, din care 279 sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii. Dintre acestea enumeram: – ajutor bucatar, ambalator manual, agent securitate, agent curațenie, brutar, croitor,…

- Persoanele vizate de aceasta ancheta au creat si implementat, in perioada 2014 - 2017, un mecanism prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate catre bugetul de stat prin evidentierea in declaratiile legale a unor achizitii de bunuri ce nu au avut la baza operatiuni reale, producand…

- Politistii au deschis o ancheta dupa ce fiul fostului ministru al Sportului Eduard Novak a fost lovit de o masina in timp ce mergea cu bicicleta intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc impreuna cu tatal sau. Conform unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, sambata,…

- In timp ce sute de tineri așteapta o locuința sociala, o membra USR, angajata in Primaria Bacau, a ajuns sa locuiasca „pe ochi frumoși” intr-un apartament de lux din buricul targului, ce aparține municipiului. Asta deși are domiciliul in Bacau. Cea in cauza a recunoscut ca nu a primit „oficial” apartamentul,…

- Alex Velea și Antonia au fost audiați ca martori dupa ce au cantat la o petrecere privata la un hotel din zona Padina din Munții Bucegi. Chef incheiat cu o crima oribila Crima pe melodiile lui Alex Velea și ale Antoniei. Un barbat prezent la petrecerea unde vedete au cantat, a fost omorat cu 20 de…

- In vederea creșterii gradului de ocupare a forței de munca in randul șomerilor, AJOFM Dambovița prognozeaza deschiderea in luna ianuarie a numai puțin de 7 cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri sau persoane in cautarea unui loc de munca in urmatoarele meserii: – montator instalații solare,…