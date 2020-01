Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Sinaia au descoperit, marti, cadavrul barbatului de 47 de ani, din Busteni, care s-a ratacit la sfarsitul saptamanii trecute in masivul Bucegi, insa victima va fi recuperata miercuri,...

- Actiune disperata de cauatare a unui barbat in varsta de 46 de ani, disparut fara urma in Bucegi. Salvamontistii au urcat duminica pentru a treia zi consecutive pe traseele montane in speranta ca vor da de urma barbatului.

- O operațiune dramatica, ramasa pana acum fara rezultat, se deruleaza de vineri seara, in Bucegi. Salvamontiștii prahoveni, sprijiniți, de ieri, și de un echipaj aero de la Inspectoratul General de Aviație, cauta un barbat care a disparut in munți in urma cu doua zile.

- Un autoturism a fost lovit de tren la marginea municipiului Arad, soferul decedand in urma ranilor suferite. Femeia care il insotea are numeroase traumatisme interne si externe, dar este in stare stabila, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al IPJ Arad, Claudia Iuga. "Barbatul a condus autoturismul…

- Familia Anei Maria, dar și apropiații fetei sunt in stare de șoc! Aceasta a murit la numai 19 ani, la doar o luna dupa ce a nascut. Pe pagina de Facebook a tatalui fetei au inceput sa curga sute de mesaje din partea oamenilor care au auzit de tragica poveste și nimeni nu-și explica cum anume s-a putut…

- Miercuri, 30 octombrie 2019, s-a stins din viața dr. ing. chimist Constantin Chiurciu, manager de succes al companiei Romvac Company SA și cercetator dedicat in domeniul medicamentelor și vaccinurilor pentru animale, dar și inovator in domeniul imunologiei umane. Ca urmare a…

- Horia Moculescu l-a cunoscut bine pe Mihai Constantinescu. Au mers impreuna in multe turnee, iar compozitorul are multe amintiri legate de regretatul cantautor. "A disparut unul dintre cei mai colorati baladeuri ai ultimelor decenii. Era un creator cu texte foarte directe, conforme firii lui, atitudinii…

- Chitaristul american Paul Barrere, cunoscut din grupul muzical Little Feat, a murit sambata, la varsta de 71 de ani, din cauza unor complicații generate de cancerul de ficat de care suferea din 2015, potrivit Variety, scrie Mediafax.Muzicianul Paul Barrere a fost diagnosticat in 1994 și cu…