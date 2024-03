Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, familia Andreei a mers sa ridice trupul neinsuflețit al tinerei de la IML. Parinții o așteptau acasa in ziua in care a avut loc crima. In timp ce Mirel Dragomir, cel care a ucis-o spune ca era impreuna cu Andreea inca din luna decembrie, tatal ei are o varianta diferita și susține ca fiica lui…

- Ies noi detalii la iveala in cazul crimei din Timișoara. Andreea, studenta de la Facultatea de la Medicina, a fost ucisa cu sange rece de iubitul ei, Mirel Dragomir. Unul dintre martori a facut mai multe declarații importante, marturisind cum a descoperit trupul fara viața alaturi de sora criminalului.

- Durere fara margini in familia lui Alex Stoica, buzoianul de 28 de ani, ranit in urma unui grav accident de motocicleta produs sambata pe Drumul Național 10, in localitatea Vernești. Alex a decedat astazi, la Spitalul Universitar din capitala, dupa ce medicii au incercat din rasputeri sa il salveze.…

- Familia Andreei, tanara ucisa de iubit, in Timișoara, iși revine cu greu de cand a aflat cum a murit studenta de la Medicina. In timp ce parinții și apropiații o plang pe Andreea, iubitul ei, Mirel Dragomir, și-a recunoscut fapta ieri și este in arest preventiv.

- Multe semne de intrebare s-au ridicat atunci cand un cantareț indragit de muzica populara, Mile Povan din Arad, a fost gasit mort in casa, la varsta de 31 de ani. Apropiații sai au confirmat pentru Adevarul care este cauza exacta a morții.

- Imagini dureroase de la inmormantarea lui gabi Stangau! Mama artistului a fost distrusa de durere și nu s-a putut opri din plans. Femeia și-a pierdut fiul dupa ce soțul ei a murit, iar acest lucru a copleșit-o. Livia a plans in hohote la inmormantarea fiului ei.

- O veste cutremuratoare a indoliat lumea artistica de la noi din țara. Danuț Caramihai a murit duminica, 21 ianuarie 2024. Facea parte din grupul ‘Voua’, era numit de colegiii sai chiar „cel mai luminos membru al trupei”. Anunțul a starnit un val de reacții. Grupul ‘Voua’ și-a pierdut „cel mai luminos…