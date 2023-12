Ceva este putred la curtea imperiala a președintelui Xi Jinping. In timp ce lumea este atenta la razboaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina, o epurare stalinista a cuprins intreg sistemul politic ultra-secret al Chinei, avand consecințe profunde in economia globala și chiar in privința șanselor de a menține pacea in regiune, scrie Politico.