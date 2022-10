Stiri pe aceeasi tema

- Taurul Herzschlag, numit "Bataile inimii" va fi vedeta Paradei Taurilor, eveniment de anvergura ce se va desfașura pe 1 octombrie in Sangeorgiu de Mureș. Parada este organizata de Semtest-BVN Mureș și a ajuns la cea de a – XX- a ediție."Un spectacol al geneticii, in prim plan taurii utilizați in fermele…

- In anul 2008, Regele Charles al III-lea a vizitat castelul de la Sangeorgiu de Padure, iar in 2019 a avut loc inaugurarea noului muzeu din județul Mureș, dedicat Claudiei Rhedey, stra-strabunica Reginei Elisabeta a II-a, relateaza adevarul.ro.In acest castel, care a aparținut unei familii de nobili…

- Arborele genealogic al familiei regale britanice are radacini in Romania. Mai exact, stra-strabunica Reginei Elisabeta a II-a s-a nascut in județul Mureș și a copilarit in Cluj. A locuit intr-un castel din localitatea Sangeorgiu de Padure, reședința care nu a putut fi uitata de monarhia britanica.

- Ministerul Apararii cere acordul parlamentului pentru achiziția a 3 sisteme Bayraktar TB2, evaluate la 300 de milioane de dolari, se arata intr-un document inaintat legislativului. ”Achiziția sistemelor de aeronave bara echipaj uman la bord (UAS) Bayraktar TB2 are in vedere implementarea Țintelor de…

- “As spune ca nu austeritatea este cuvantul cheie in aceasta perioada, ci mai degraba cumpatarea, pentru ca am vazut fata de crizele precedente, din in urma cu zece ani, guvernele statelor occidentale si din zona cu care si noi conlucram indeaproape, partenerii nostri, nu au mai avut aceasta abordare…

- Care este cel mai ieftin smartphone Samsung pe care il poți cumpara la ora actuala in Romania. Cei de la Samsung ofera o gama larga de produse, pentru orice tip de buzunar. Avem telefoane care ajung sa coste chiar și aproape 2.000 de euro, dar și telefoane care costa cu puțin peste 100 de euro. Cel…