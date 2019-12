Stiri pe aceeasi tema

- O bucata de lemn din ceea ce este cunoscuta a fi ieslea in care s-ar fi nascut Iisus a ajuns in orasul Betleem, ca dar din partea Papei Francisc. Evenimentul a dat startul sezonului Craciunului in localitatea in care a venit pe lume Christos, transmite agenția Reuters, citata de Mediafax.

- Papa Francisc a declarat sambata ca adultii pot invata de la tineri in ce priveste protectia mediului inconjurator, in cadrul unei audiente cu elevii care au participat la o intalnire mondiala asupra ecologiei, relateaza EFE. "Si noi adultii putem invata de la copiii care, in tot ceea ce priveste protectia…

- Arhidieceza Romano-Catolica de București transmite ca Papa Francisc l-a numit pe Monseniorul Aurel Perca in oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București, in locul lui Ioan Robu,care a condus Arhidieceza timp de 36 de ani. Liturghia Solemna va avea loc sambata, la Catedrala Sf. Iosif, din Capitala,…

- Ford Romania a anunțat prețurile pentru noul SUV Puma, care a fost prezentat in premiera la Frankfurt și este fabricat la Craiova. Romanii pot comanda deja acest model, cu un preț echivalent cu un Duster cu echipare medie. Ford Puma poate fi comandat acum și in Romania, dupa ce compania a anunțat prețurile…

- Papa Francisc a cerut iertare vineri pentru furtul a patru statuete indigene amazoniene dintr-o biserica din apropierea Vaticanului si a anuntat ca ele au fost recuperate, intacte, relateaza dpa. "In calitate de episcop al diecezei (din Roma), imi cer iertare' pentru ce s-a intamplat,…

- Finantele Vaticanului nu sunt expuse riscului, au declarat marti doi importanti oficiali ai Vaticanului, respingand informatiile aparute intr-o carte a unui jurnalist de investigatie italian, relateaza DPA, citata de Agerpres. "Nu exista faliment sau intrare in incapacitate de plata. Nu este nevoie…

- Jurnalista Ramona Ursu, senior editor la Newsweek Romania, a afirmat ca fostul redactor-șef de la ”Adevarul”, Dan Marinescu, numit purtator de cuvant al PLUS, a oferit in trecut consultanța politica pentru PSD. Ursu susține ca pe atunci era ”o chestiune asumata” de catre noul șef al Comunicarii din…