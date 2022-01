Papa Francisc regretă că, pentru unii, animalele de companie iau locul copiilor Papa Francisc a laudat înca o data meritele statutului de parinte si ale adoptiei, miercuri, la audienta generala de la Vatican, exprimându-si regretul ca animalele de companie &"uneori iau locul copiilor&", relateaza AFP și Agerpres.



&"Astazi, asistam la o forma de egoism. Vedem ca unii nu vor sa aiba copii. Uneori au unul, si atât, dar au câini si pisici care iau locul copiilor. Poate va face sa râdeti, dar este o realitate&", a spus papa la prima audienta generala saptamânala din acest an.



Potrivit liderului de la Vatican, &"aceasta echivaleaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif a laudat din nou, miercuri, meritele statutului de parinte si ale adoptiei, insa și-a exprimat regretul ca unii oameni nu vor sa aiba urmași, iar animalele de companie ”uneori iau locul copiilor”, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Astazi, asistam la o forma de egoism. Vedem ca unii…

- In timp ce pentru oameni Revelionul este un prilej de bucurie si distractie, pentru animalele de companie poate fi o noapte ca oricare alta sau un eveniment stresant ce poate duce la pierdere sau chiar la deces. In fiecare an, exista cazuri de animalele care fug de acasa de Revelion, se imbolnavesc…

- Papa Francisc i-a indemnat pe credinciosi sa ”iubeasca micimea”. Noua pledoarie in favoarea smereniei a avut loc in timpul slujbei din noaptea de Craciun, in Bazilica Sfantul Petru, relateaza AFP, citata de News.ro . Aproximativ 2000 de persoane, potrivit salii de presa a Vaticanului, au asistat la…

- Cu o zi inainte, Suveranul Pontif s-a rugat ca Sarbatorile de Craciun sa aduca liniste si seninatate tuturor celor care sunt coplesiti de griji. Totodata, le-a cerut credincioșilor sa nu iși lase singuri bunicii, ci sa-i viziteze, respectand normele impuse de pandemie.Papa a mai spus ca se roaga pentru…

- Dupa cuvintele de invatatura privind mediul in care a trait sfantul Iosif, rolul pe care l-a avut in istoria mantuirii si faptul ca a fost drept si sot al Mariei, papa Francisc a continuat parcursul de reflectie cu privire la tatal purtator de grija al lui Isus, alegand sa analizeze un alt aspect important…

- Papa Francisc va merge in vizita in Cipru si Grecia, inclusiv in insula Lesbos pentru a se intalni cu migranti, in perioada 2-6 decembrie, a declarat marti o sursa de la Vatican, relateaza Reuters.

- Papa Francisc a lansat ceea ce unii descriu ca fiind cea mai ambițioasa incercare de reforma a bisericii catolice din ultimii 60 de ani, anunța BBC, conform Mediafax. Un proces de consultare a fiecarei parohii catolice din intreaga lume cu privire la viitoarea direcție a Bisericii a inceput…

- Papa Francisc si cancelarul german Angela Merkel au discutat despre problema abuzului asupra copiilor în cadrul Bisericii dar și despre schimbarile climatice în cadrul vizitei de ramas bun efectuate joi de cancelarul german la Vatican, relateaza dpa. Vizita a fost a cincea întâlnire…