- Papa Francisc și-a anulat calatoria planificata la reuniunea COP28 privind clima de la Dubai din cauza efectelor gripei și a unei inflamații pulmonare, a anunțat marți Vaticanul, sporind astfel ingrijorarile legate de sanatatea sa.

- Papa Francisc și-a anulat calatoria planificata in Dubai, unde trebuia sa participe la conferința despre clima COP28, din cauza problemelor sale de sanatate, a declarat marți Vaticanul, potrivit Reuters.

- Papa Francisc, care se recupereaza in urma unei inflamatii pulmonare, va participa la cea de-a 28-a Conferinta a Partilor (COP28) asupra schimbarilor climatice, care se va desfasura sub egida Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) la Dubai in perioada 30 noiembrie-12 decembrie, asa

- Papa Francisc, care se recupereaza in urma unei inflamații pulmonare, va participa la reuniunea COP28 privind clima, din Dubai, așa cum a fost planificat, a transmis marți Vaticanul.Purtatorul de cuvant de la Vatican, Matteo Bruni, a declarat ca Papa Francisc va ține unul dintre discursurile principale…

- Starea de sanatate a papei Francisc, afectat de gripa zilele trecute, este "buna si stabila", a anuntat luni biroul de presa de la Vatican, precizand totodata ca unele dintre intalnirile suveranului pontif au trebuit sa fie amanate pe durata convalescentei sale.

- Audientele papei Francisc programate pentru dimineata zilei de sambata au fost anulate din cauza unei "usoare stari gripale", a anuntat Vaticanul intr-un scurt comunicat de presa, informeaza AFP. "Audientele Sfantului Parinte programate in aceasta dimineata sunt anulate din cauza unei usoare stari…

- Papa Francisc a participat luni la un joc insolit de tip intrebari-raspunsuri – precum „Ce visezi noaptea?”, „Cine sunt prietenii tai?” si „Cum procedezi pentru a te calma cand esti nervos?” – in timpul unei intalniri cu mii de copii din lumea intreaga, informeaza AFP. „E adevarat ca uneori ma enervez……

- Papa Francisc a declarat miercuri ca va participa la conferința COP28 despre clima, la Dubai, fiind pentru prima data cand un pontif va participa la reuniunea ONU pentru mediu, de la inceputul acesteia in 1995, transmite Reuters.