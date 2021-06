Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a transmis o scrisoare preotului iezuit american James Martin, care iși desfașoara activitatea in randul persoanelor LGBT. ”Continua sa fii aproape de toți și de toate”, scrie papa Francisc, ”cu stilul compasiunii lui Dumnezeu”. Preotul Martin a publicat astazi scrisoarea papei pe Twitter,…

- Cantareata Demi Lovato a anuntat pe Twitter ca se considera persoana non-binara si ca se identifica cu pronumele they/ them (ei/ele sau lor), potrivit BBC News. Persoanele non-binare nu se identifica drept femeie sau barbat și nu se conformeaza normelor niciunui gen. „Astazi este o zi in care sunt atat…

- Joe Biden a anunțat momentul mult așteptat de americani: renunțarea la masca de protecție pentru persoanele vaccinate. Potrivit noilor recomandari ale oficialilor din sanatate, americanii care au primit ambele doze de vaccin nu mai trebuie sa poarte masca nici afara, nici in interior. Singurele excepții…

- Sambata Mare este dedicata ultimelor pregatiri pentru Pasti: sacrificarea mielului si prepararea mancarurilor din carne de miel, precum drob, bors de miel, stufat sau friptura. In Sambata Mare se praznuieste ingroparea lui Hristos cu trupul si pogorarea la iad pentru a ridica la viata vesnica pe cei…

- Papa Francisc anuleaza superimunitatea cardinalilor și episcopilor, care vor putea fi judecati de tribunalul penal al Vaticanului, unde magistrații sunt laici, relateaza AFP. Aceasta mini-revolutie a sistemului de justitie penala de prima instanta al Vaticanului, unde oficiaza magistrati italieni laici…

- Papa Francisc a condus sambata ceremonia religioasa de Paste in conditii speciale cauzate de COVID-19. El a declarat ca spera ca vremurile grele ale pandemiei sa se sfarseasca, iar oamenii sa poata redescoperi „bucuria vietii de zi cu zi”. Acesta a fost al doilea Paste consecutiv in care toate slujbele…