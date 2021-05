Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut duminica apel la incetarea violentelor in Ierusalim, la o zi dupa noi ciocniri care au facut peste 90 de raniti in Orasul Sfant, relateaza AFP, potrivit Agerpres .

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat Israelul drept un stat "terorist crud" sambata seara, la Ankara, intr-un discurs in care a facut referire la violentele de vineri de pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, soldate cu peste 200 de raniti, informeaza AFP. "Israelul, stat…

- Ciocniri violente la Ierusalim, in ultima vineri din luna Ramadanului. Aproximativ 200 de palestinieni si mai multi politisti israelieni au fost raniti dupa ce fortele de ordine au tras cu gloante din cauciuc si cu gaze lacrimogene.

- Sute de persoane au fost ranite, in orasul Ierusalim, in urma confruntarilor produse vineri seara intre agenti ai politiei israeliene si palestinieni, iar Administratia Joseph Biden a lansat un apel la calm adresat ambelor parti. Violentele au izbucnit in zona Esplanadei Moscheilor din Ierusalim,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. "Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. Citește și: BREAKING Dragnea a SCOS IEPURELE…

- Papa Francisc a calificat duminica, in cadrul mesajului traditional de Paste cu prilejul rostirii binecuvantarii "Urbi et Orbi", drept "scandaloase" perpetuarea conflictelor militare si cursa inarmarilor in contextul pandemiei, transmite AFP, potrivit Agerpres. Suveranul pontif a facut și un apel la…

- Papa Francisc a oficiat slujba din Joia Mare, inainte de Pastele catolic. La Vatican si Ierusalim, ceremoniile au avut loc cu distantare sociala, insa inaintea pandemiei, zeci de mii de credinciosi erau...