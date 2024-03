Stiri pe aceeasi tema

- Relațiile dintre președintele Joe Biden și premierul Benjamin Netanyahu au ajuns la un nivel minim de la debutul razboiului, SUA permițand adoptarea unei rezoluții de incetare a focului in Gaza la ONU. Acest lucru a atras o replica dura din partea liderului israelian, potrivit Reuters. Netanyahu a renunțat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca nu va trimite o delegatie la Washington, asa cum fusese planificat, dupa ce Statele Unite nu s-au opus prin veto unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU care cere incetarea imediata a focului in Fasia Gaza, relateaza Reuters.

- Papa Francisc a sarit peste citirea omiliei sale in timpul slujbei din Duminica Floriilor la care asistau zeci de mii de oameni in Piata Sfantul Petru, dar a continuat sa prezideze slujba, trasnmite Reuters. Papa, in varsta de 87 de ani, care a suferit de bronsita si gripa in ultima vreme, si a delegat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken se intoarce miercuri in Orientul Mijlociu pentru in a șasea sa vizita de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas spre a face demersuri pentru incheierea unui acord de incetare a focului și de eliberare a ostaticilor deținuți de Hamas. Blinken se va intalni…

- Statele Unite au facut, marți, un nou apel la incetarea focului in Gaza pentru a evita adancirea crizei de alimente in teritoriul palestinian, relateaza Mediafax. SUA au facut un nou apel la incetarea focului in Gaza, teritoriu ai carui locuitori au ajuns in pragul foametei, in urma razboiului dintre…

- Turcia spera ca discutiile pentru o incetare a focului in Ucraina sa poata incepe in curand, a declarat duminica ministrul de externe turc Hakan Fidan, la finalul unui forum diplomatic desfasurat in orasul Antalya din sudul tarii, potrivit Reuters.