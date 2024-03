Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut apel, in Duminica Paștelui, la o incetare imediata a focului in Gaza și la eliberarea tuturor ostaticilor israelieni, intr-un discurs care a marcat cea mai importanta zi din calendarul creștin, scrie Reuters. Papa Francisc a oficiat Sfanta Liturghie in Piața Sfantul Petru, plina…

- Statele Unite au facut, marți, un nou apel la incetarea focului in Gaza pentru a evita adancirea crizei de alimente in teritoriul palestinian, relateaza Mediafax. SUA au facut un nou apel la incetarea focului in Gaza, teritoriu ai carui locuitori au ajuns in pragul foametei, in urma razboiului dintre…

- Vicepresedinta americana, Kamala Harris, a indemnat duminica la o "incetare imediata a focului" pentru "cel putin sase saptamani" in Fasia Gaza și a cerut guvernului condus de Benjamin Netanyahu sa ia masuri pentru ca acolo sa ajunga mai multe ajutoare.

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a afirmat ca oamenii din Fasia Gaza mor de foame si a facut un apel catre Israel sa depuna mai multe eforturi pentru a creste accesul ajutoarelor in teritoriu, informeaza Rador Radio Romania. Kamala Harris a reiterat apelurile presedintelui Biden legate…

- Hamas a primit un proiect de propunere de la negocierile pentru armistițiu de la Paris, care include o pauza de 40 de zile in toate operațiunile militare și schimbul de prizonieri palestinieni pentru ostatici israelieni intr-un raport de 10 la 1, a declarat marți pentru Reuters o sursa de rang inalt…

- 26 dintre țarile UE cer „pauza umanitara imediata” și „incetarea durabila a focului” in Gaza. Decizia a fost anunțata luni. Șeful diplomației europene nu a spus ce țara nu s-a alaturat demersului. 26 din cele 27 de țari membre UE cer o „pauza umanitara imediata care ar duce la o incetare durabila…

- 26 dintre țarile UE cer „pauza umanitara imediata” și „incetarea durabila a focului” in Gaza. Decizia a fost anunțata luni. Șeful diplomației europene nu a spus ce țara nu s-a alaturat demersului.

- Grupul paramilitar al Forțelor de Sprijin Rapid (RSF) din Sudan a declarat marți (2 ianuarie) ca este deschis pentru incetarea imediata a focului, necondiționata, prin discuții cu armata sudaneza, deoarece a semnat o declarație cu coaliția civila Taqadum și a invitat armata sa faca același lucru, potrivit…