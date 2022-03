E necesar sa fim impreuna pentru ”a opri focul” razboiului in Ucraina, intrucat cei care platesc sunt oamenii, sunt soldații ruși trimiși sa moara bombardand, sunt cei bombardați și cei care mor”. Acesta este un fragment din apelul video prin telefon, pe care papa Francisc l-a avut in cursul dupa-amiezii de miercuri, cu patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse, transmite Vatican news. Papa Francisc – se spune in nota de presa – a convenit cu patriarhul ortodox rus ca ”Biserica nu trebuie sa foloseasca limbajul politicii, ci limbajul lui Isus”. ”Suntem pastori ai aceluiași Sfant Popor care…