Scrisoarea Preafericitului Daniel către Patriarhul Kiril al Moscovei In ciuda relațiilor din ce in ce mai tensionate dintre Biserica Ortodoxa Rusa și Biserica Ortodoxa Romana, Patriarhul Daniel i-a transmis un mesaj de condoleanțe omologului sau rus, Preafericitul Patriarh Kirill al Moscovei și al intregii Rusii. Scrisoarea a fost ținuta departe de ochii mirenilor romani, dar a fost facuta publica de Patriarhia Rusa. De altfel, de la nivelul statului roman, cu excepția MAE, nicio oficialitate nu a transmis un mesaj de condoleanțe, dupa atacul terorist soldat cu 143 de morți, bilanț inca provizoriu. Scrisoarea Patriarhului Daniel este printre ultimele sosite la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles, ca va insista, la acest Summit, pe „urgenta” acordarii de sprijin militar Ucrainei. De asemenea, a afirmat ca „Republica Moldova este cel mai afectat stat de agresiunea Rusiei, dupa Ucraina”…

- Evghenia Gutul, bascanul regiunii autonome moldovene Gagauzia, singurul oficial din Republica Moldova care s-a intalnit cu Vladimir Putin de la invazia rusa din Ucraina, a anuntat miercuri ca a cerut Moscovei ca Gazprom sa livreze gaz direct in Gagauzia, la un pret special. In plus, ea a facut apel…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis in ședința din 29 februarie a.c. ca sa extinda in forța teritoriul canonic in Republica Moldova și fostele teritorii romanești aflate acum in Ucraina. In Moldova se intarește structura Mitropoliei Basarabiei, iar in Ucraina prin inființarea structurii…

- Atenția sporita a Kremlinului fața de Republica Moldova se explica printr-o schimbare in politica externa a Chișinaului. Moscova crede ca republica se indeparteaza de statutul sau de neutralitate. Aceasta presupunere a fost facuta de Alexei Venediktov, fostul șef al postului de radio inchis Ekho Moskvy.…

- Romania pierde in fiecare an aproximativ un hectar din teritoriu. In patru decenii, au disparut circa 60 de ha, in județele Botoșani și Galați. Raul Prut mușca permanent din malul romanesc și in felul acesta reduce teritoriul Romaniei. Așa se face ca in ultimii 40 de ani, 60 de ha au disparut! Romania…

- Prețul gazelor in Europa a atins un minim al ultimilor trei ani, atingand 250 de dolari/1.000 mc, la fel ca in vara anului 2021, potrivit datelor centralizate ale hub-ului de la Amsterdam, cel mai mare din Europa, relateaza Azernews. Reamintim ca, ulterior invaziei Rusiei in Ucraina, gazul ajunsese…

- Stimați prieteni, astazi, difuzam un interviu cu artistul Irinel Balint, locuitor al capitalei, dar, implicat, de prin anii 2010, in diferite țari – Ucraina, Republica Moldova, Romania – in a fauri, evident, impreuna cu echipa pe care o coordoneaza, lucrari insemnate – vitralii și mozaic artistic …