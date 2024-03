România e tot mai mică! Au dispărut 60 de ha în ultimii 40 de ani Romania pierde in fiecare an aproximativ un hectar din teritoriu. In patru decenii, au disparut circa 60 de ha, in județele Botoșani și Galați. Raul Prut mușca permanent din malul romanesc și in felul acesta reduce teritoriul Romaniei. Așa se face ca in ultimii 40 de ani, 60 de ha au disparut! Romania e mai mica cu 60 de ha! Nu luam in calcul aici teritoriul marin pe care țara noastra la dobandit dupa procesul de la Haga de delimitare a teritoriului Insulei Șerpilor. In satul Baranca, din comuna Hudești, județul Botoșani, o localitate situata chiar la granița cu Ucraina, raul Prut rupe constant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

