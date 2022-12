Stiri pe aceeasi tema

- ''As vrea sa va rog pe toti sa spuneti o rugaciune speciala pentru papa emerit Benedict care, in tacere, sustine Biserica. Sa ne aducem aminte de el. Este foarte bolnav, sa ne rugam Domnului sa-l aline si sa-l sprijine in aceasta marturie de dragoste pentru Biserica pana la final'', a spus papa Francisc,…

- Papa Francisc anunta miercuri ca predecesorul sau Benedict al XVI-lea este ”grav bolnav” si ca se roaga pentru el, relateaza AFP. Papa emerit Benedict al XVI-lea, in varsta de 95 de ani, a demisionat in 2013. ”As vrea sa va cer tuturor o rugaciune speciala pentru Papa emerit Benedict. Pentru a-i pastra…

- Papa Francisc a indemnat miercuri credinciosii sa se roage pentru fostul papa Benedict al XVI-lea, care este ''foarte bolnav'', potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Papa Francisc a dezvaluit intr-un interviu pentru ABC ca, dupa ce a fost ales in 2013, a semnat o scrisoare de demisie ce va fi folosita daca, intr-o zi, probleme grave si permanente de sanatate vor face imposibila indeplinirea sarcinilor sale. Suveranul Pontif a implinit sambata 86 de ani si pare sa…

- Papa Francisc a dezvaluit intr-un nou interviu ca, dupa ce a fost ales in 2013, a semnat o scrisoare de demisie care va fi folosita daca, intr-o zi, probleme grave si permanente de sanatate ii vor face imposibila indeplinirea sarcinilor sale, scrie news.ro. Francisc, care a implinit sambata 86 de ani…

- Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava a transmis ca este perfect sanatos, informand astfel informațiile dintr-o adresa transmisa prin email catre mai multe primarii sucevene in care se spune ca acesta ar avea o boala grava. Gheorghe Flutur a spus ca totul este o minciuna, „o strategie…

- Anul 2022 a fost teribil pentru economia mondiala, insa lu­crurile pot lua intotdeauna o intorsatura si mai rea. Istoria arata ca inasprirea accelerata a politicii monetare de catre banca centrala americana (Fed) ar putea arunca America in recesiune in 2023. Putini ar fi surprinsi daca scumpirea…

- Papa Francisc a facut duminica un apel la președintelui rus Vladimir Putin sa opreasca „aceasta spirala de violența și moarte” in Ucraina, spunand ca criza de acolo risca o escaladare nucleara cu consecințe globale incontrolabile, scrie Reuters, citat de digi24.ro.