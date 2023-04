Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc i-a indemnat duminica pe maghiari, in timpul unei slujbe ținute in Budapesta, sa nu inchida ușa migranților și celor care sunt „straini sau diferiți de noi”, transmite Reuters. Peste 50.000 de persoane s-au adunat duminica in piața din apropierea cladirii Parlamentului din Budapesta pentru…

- Papa Francisc a prezidat duminica la Budapesta o liturghie in aer liber prilej cu care i-a indemnat pe unguri sa nu le inchida usile migrantilor si celor care sunt ''straini sau diferiti'', un indemn care contrasteaza cu politicile antiimigrationiste ale prim-ministrului nationalist Viktor Orban, informeaza…

- Papa Francisc s-a intalnit sambata, in Ungaria, cu ucraineni care au fugit din calea razboiului, carora le-a spus ca „un viitor diferit este posibil”.Potrivit Reuters, Papa Francisc s-a intalnit cu aproximativ 600 de refugiați, saraci și persoane fara adapost in cadrul unei vizite la biserica Sfanta…

- Papa Francisc, aflat intr-o vizita de trei zile in Ungaria, s-a intalnit cu prim-ministrul Viktor Orban. Suveranul pontif a vorbit, la Budapesta, despre „regasirea spiritului european” și a criticat „infantilismul belicos” și pericolul naționalismului in ascensiune, intr-o critica subtila la adresa…

- Papa Francisc a sosit vineri dimineata in Ungaria pentru o vizita de trei zile pe parcursul careia are prevazute, intre altele, convorbiri cu premierul Viktor Orban si care are loc in umbra razboiului din Ucraina.

- Camioanele sunt interzise pe Autostrada Soarelui și pe doua drumuri naționale, duminica și luni, potrivit CNAIR. Circulatia camioanelor va fi este interzisa in zilele de duminica si luni, in anumite intervale orare. Traficul vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele…

- Papa Francisc a numit vizita sa in Ungaria, care va incepe in 28 aprilie, o calatorie care il va duce in inima Europei si si-a exprimat recunostinta fata de maghiari pentru dedicarea cu care ii organizeaza vizita. Dupa rugaciunea “Regina Coeli” care a avut loc duminica, in Piata Sf. Petru, Papa Francisc…

- Romania nu și-a dat acordul la nici un nivel pentru ca Ungaria sa deruleze in Transilvania programe de investiții, așa cum s-a intamplat in ultimii ani. Informația a fost transmisa pentru G4Media biroul de presa al Ministerului Afacerilor Externe. Raspunsul a venit dupa ce Monika Kozma, șefa Fundației…