- Papa Francisc a trimis 15.000 de inghețate prizonierilor aflați in cele doua inchisori din Roma, pentru a-i ajuta sa se racoreasca in una dintre cele mai calduroase veri inregistrate vreodata in Italia, scrie The Guardian. Inghețatele au fost livrate la inchisorile Regina Coeli și Rebibbia de catre…

- Papa Francisc a trimis in aceasta vara, una dintre cele mai caniculare inregistrate in Italia, 15.000 de inghetate detinutilor incarcerati in cele doua penitenciare din Roma, Regina Coeli și Rebibbia, a anuntat Vaticanul, citat de Reuters.

- Vaticanul a publicat miercuri detalii despre viitoarea calatorie apostolica a papei Francisc, confirmand ca acesta se va intalni cu premierul ungar, Viktor Orban, la Budapesta, in septembrie, inaintea unei vizite de stat in Slovacia, informeaza AFP. Papa isi va incepe calatoria pe 12 septembrie…

- ,,In vederea optimizarii tratamentului sau medicamentos si a terapiei de recuperare medicala, Sfantul Parinte va ramane internat inca cateva zile", a anuntat purtatorul de cuvant, Matteo Bruni, in declaratia sa zilnica referitoare la starea Suveranului Pontif, potrivit Agerpres .La momentul la care…

- Papa Francisc urmeaza ”sa ramana internat inca cateva zile”, in vederea unei ”optimizari maxime a terapiei medicale”, anunta luni un purtator de cuvant al Suveranului Pontif intr-un comunicat, relateaza AFP. Francisc, operat la colon la 4 iulie, ”si-a incheiat faza post-operatorie chirurgicala”…

- Papa Francisc va rosti duminica traditionala rugaciune „Angelus” din camera sa de spital, acolo unde este internat dupa intervenția chirurgicala pe care a suferit-o recent. Papa rostea in mod tradițional aceasta rugaciune de la o fereastra a Palatului Apostolic din Piata Sf. Petru. Suveranul pontif,…

- Papa Francisc, operat recent la colon, a trecut miercuri printr-un episod febril. Vaticanul transmite insa ca examenele medicale ale Suveranului Pontif sunt normale. Miercuri seara, Papa Francisc a trecut printr-un episod de febra. „Papa Francisc a petrecut (miercuri) o zi linistita, a mancat si s-a…

- Papa Francisc, în vârsta de 84 de ani, va fi supus unei intervenții chirurgicale la Roma duminica pentru inflamarea colonului, a spus Vaticanul, citat de AFP.Papa a fost internat în policlinica A. Gemelli din capitala Italiei, unde urmeaza sa fie supus „unei intervenții…