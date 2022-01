Pansament pentru stomac: Planta care face minuni pentru organism dacă este consumată corect Hiperaciditatea gastrica, dar si tulburarile gastrice si duodenale stau la baza aparitiei bolii de reflux gastroesofagian sau a altor boli si determina aparitia simptomelor care ne afecteaza viața in mod direct. Ceaiul din flori de salcam combate aciditatea gastrica si atenueaza senzatia de arsura. Prepara o infuzie din florile plantei din doua lingurite de salcam peste care torni 250 ml de apa clocotita. Acopera recipientul si lasa la infuzat 15 minute. Bea doua trei cani de ceai, inainte de masa. La fel de eficienta este si mierea de salcam, cunoscuta pentru tratarea ulcerelor cauzate de bacteria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

