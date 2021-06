Panică la spitalul din Călineşti, după ce s-a declanșat alarma de incendiu. Zeci de pacienți au fost evacuați Peste 30 de pacienți au fost evacuați, vineri dimineața, de la Spitalul de Boli Cronice Calinești, județul Argeș, dupa ce etajul 1 s-a umplut cu fum. Potrivit ISU Argeș, pompierii au fost sesizați in jurul orei 6.00 cu privire la faptul ca s-a declanșat alarma de incendiu la Spitalului de Boli Cronice Calinești, iar la […] The post Panica la spitalul din Calinesti, dupa ce s-a declanșat alarma de incendiu. Zeci de pacienți au fost evacuați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

