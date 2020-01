Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul turc l-a autorizat joi pe președintele Recep Tayyip Erdogan sa trimita armata în Libia pentru a susține guvernului din Tripoli, asediat de forțele rivale ale mareșalului Khalifa Haftar. Daca Ankara dorește astfel sa ajute un aliat de care are nevoie pentru a-și susține revendicarile…

- Un autobuz de calatori a luat foc intr-o stație din municipiul Craiova, iar flacarile au ajuns și la acoperișul unei case din apropiere. Opt pasageri se aflau in autovehicul la momentul izbucnirii flacarilor.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat joi ca Turcia va trimite trupe în Libia la solicitarea statului nord-african si ca în ianuarie va prezenta în parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari în aceasta tara, informeaza Agerpres. …

- O femeie, care se afla la bordul unui avion in Istanbul, a provocat panica in randul calatorilor, dupa ce a spus ca este terorist si va arunca in aer avionul, potrivit Daily Mail, citeaza adevarul.ro.

- Echipajul a ratat prima aterizare, din cauza vantului, iar la a doua tentativa pilotul a indraznit sa il apropie de pista si sa incerce sa il aseze, insa vantul i-a jucat din nou feste. A aplecat avionul cu botul prea mult de sol, iar nasul aeronavei Turkish Airlines a izbit solul cu putere.…

- Incident in subteran care ridica din nou problema sigurantei la metroul bucurestean. Un tren a ramas blocat intre statii dupa ce conducta de aer care asigura franarea s-a rupt in mers. In tunel, prin intuneric, mecanicul a cautat cu lanterna defectiunea si a improvizat o solutie temporara. O tanara…

- Mai multe persoane au fost lovite marti, la Oslo, de o ambulanta ce fusese furata de un barbat inarmat, care a fost arestat, a anuntat politia norvegiana, citata de Reuters si dpa, scrie agerpres.ro. In timpul operatiunii de capturare a suspectului au fost trase mai multe focuri de arma. Suspectul…

- Panica pe aeroportul din Iași, marți noapte, dupa ce un senzor al unei aeronave care venea de la Munchen a indicat ca sunt probleme la roata din fața a trenului de aterizare. Avionul avea la bord 112 pasageri.