Stiri pe aceeasi tema

- Secret Service, agentia din SUA care se ocupa de protectia demnitarilor, investigheaza cum a reusit un barbat sa intre in locuinta consilierului pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden, Jake Sullivan, in toiul noptii, fara a fi detectat de agentii care ii pazeau casa, au declarat pentru…

- Avocatii jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat in Rusia saptamana trecuta sub acuzatia de spionaj, pe care o neaga, s-au putut intalni in inchisoare cu acesta, a declarat angajatorul sau, Wall Street Journal (WSJ), intr-o scrisoare adresata redactiei, informeaza AFP. Avocatii jurnalistului,…

- Avionul american fara pilot (drona) de tip MQ-9 Reaper care s-a prabusit dupa ce a fost lovita de catre un avion rus de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27), potrivit armatei americane, nu a fost recuperata din Marea Neagra, potrivit unui purtator de cuvant al Comandamentului american european, relateaza…

- In vizita la Washington, Sauli Niinisto s-a intalnit, de asemenea, cu senatori americani si cu consilierul de securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan. Anterior in aceasta saptamana, el s-a deplasat la Seattle si in California.Joe Biden, care s-a alaturat reuniunii organizate cu Jake Sullivan,…

- Washingtonul va acorda o noua transa de ajutor militar Ucrainei, in valoare de 2 miliarde de dolari, acest anunt intervenind pe fondul marcarii vineri a unui an de la declansarea invaziei ruse, relateaza AFP si Reuters, citand un inalt responsabil american. „SUA anunta un ajutor militar suplimentar…

- Discursul președintelui american Joe Biden de marți la Varșovia nu este conceput ca un raspuns la mesajul președintelui rus Vladimir Putin catre Adunarea Federala. Despre acest lucru a declarat consilierul liderului american pentru Securitate naționala, Jake Sullivan. "Nu am planificat ca acest discurs…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a confirmat ca delegația prezidențiala a anunțat Rusia despre calatoria președintelui Joe Biden la Kiev. Informarea a fost facuta duminica dimineața, cu cateva ore inainte de plecarea de la Washington, potrivit BBC . Calatoria era…

- Casa Alba a anunțat Rusia ca Joe Biden merge in vizita in Ucraina. Președintele american a mers la Kiew pentru a arata ca este alaturi de țara atacata de forțele lui Vladimir Putin. Ce a spus consilierul prezidențial din SUA pentru Securitatea Naționala, Jake Sullivan.