Panică la benzinării și cozi de kilometri, de frică că prețul carburanților va trece de 10 lei pe litru Panica printre șoferii din Romania. O gluma pe Facebook a creat o adevarata nebunie in randul șoferilor care s-au inghesuit la stațiile de alimentare cu carburanți, astazi. Sute de șoferi s-au așezat la cozi de kilometri intregi pentru a reuși sa alimenteze cu benzina sau motorina la aproape 8 lei litrul, de teama ca, incepand de maine, prețul carburantului va depași 10 lei pe litru. Se intampla atat in Buucrești, cat și in țara. Totul a pornit de la cateva postari pe o rețea de socializare care dadeau drept cert faptul ca din 10 martie prețul carburanților va trece de 10 lei pe litru la pompa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

