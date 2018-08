Panică în avion. O stewardesă româncă a fost agresată de un pilot Totul a inceput in momentul in care avionul era pregatit pentru plecare. Un pilot al aceleiași companii care se afla in avion ca pasager a cerut stewardesei romance instrucțiuni cu privire la fumat. El a primit un raspuns negativ, dupa care in mod inexplicabil a spus ca știa ca nu are voie, el fiind pilot. In timpul zborului, pilotul de 27 de ani a luat doua beri fara permisiunea echipajului de zbor, a consumat lichior dupa care a insultat-o și a atacat-o pe romanca, scrie stiridiaspora.ro. Mai mult decat atat, el s-a adresat jignitor și unui alt pasager, iar stewardesa l-a imobilizat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O stewardesa romanca a trait clipe de coșmar intr-un avion care zbura pe ruta Madrid-Dubai. Tanara a fost agresata de un pasager beat, de origine araba, care a amenințat-o cu moartea. Barbatul in varsta de 27 de ani a fost audiat miercuri (1 august) la Curtea Penala din Dubai. Incidentul in care a fost…

- Un pasager a filmat momentul terifiant in care cursa Aeromexico AM2431 s-a prabușit, dupa ce pilotul a incercat sa renunțe fara succes la manevra de decolare in timpul unei furtuni.In inregistrarea facuta de Ramin Parsa (32 de ani) se poate observa ca avionul este in proces de a decola, insa nu reușește…

- Panica intr-o familie din vestul tarii, dupa ce fetita de 8 ani a disparut. Alerta a fost data azi-noapte, in jurul orei 1.00, atunci cand mama minorei care era de negasit a apelat cu disperare la ajutorul autoritatilor. Femeia le-a relatat politistilor din Hateg ca fiica sa a plecat de la locul ei…

- Autoritațile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula în sudul țarii, dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce conținea o substanța neidentificata, a anunțat Poliția, potrivit agenției DPA, preluata de Mediafax. Trenul, care circula de la Wuerzburg la Frankfurt,…

- Un preot din Neamț a fost acuzat ca ar fi batut și sechestrat un copil de 12 ani dar a scapat de raspunderea penala pentru ca familia baiatului și-a retras plangerea. Procurorii au apreciat ca preotul și-a arogat rolul de polițist și a pedepsit copilul care facuse o traznaie. Un preot din judetul Neamt,…

- Imaginile arata ultimele clipe ale pilotului Florin Rotaru.Intr-o fotografie este surprins și momentul in care avionul MIG 21 Lancer atinge solul. Este ultima clipa inainte de deflagrația devastatoare, scrie observator.tv. In mare viteza, aeronava izbește solul și urmeaza o explozie uriașa.…

- Stewardesa romanca, Andreea Cazaceanu a fost medaliata cu aur la cel mai tare concurs de fitness din lume. Evenimentul a avut loc in Alicante! (Super oferte la accesorii gaming) Andreea Cazaceanu are 31 de ani și locuieste in Dubai. Ea mai are in palmares medalia de aur la ”Universal Muscle Fitness…

- Evenimentele au avut loc saptamana trecuta si au au fost filmate de un elev, autenticitatea lor fiind confirmata de Securitatea Nationala a Marocului. Politia judiciara a deschis imediat o ancheta, fiind identificate scoala si dascalul violent. Profesorul de 57 de ani a fost arestat, dar procuratura…