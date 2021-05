Stiri pe aceeasi tema

- Piata auto din Romania inregistreaza o scadere de 14,5%, la patru luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, insa in aceasta marja autoturismele ecologice sunt pe un trend ascendent, cu aproape 80% crestere, reiese din datele publicate, luni, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile…

- Constanta a numarat anul trecut 89.903 locuri de cazare, mai putine cu 600 fața de anul 2019, dar a fost cea mai vizitata destinatie din Romania, conform INS. In topul național urmeaza Brasovul, cu 28.700, si Bucuresti, cu putin peste 21.800 locuri de cazare. Capacitatea declarata de cazare din judetul…

- Apple a inregistrat , in primul trimestru, rezultate financiare peste cele mai optimiste prognoze. Profitul companiei s-a dublat, iar cifra de afaceri a crescut cu 54%, in special datorita noilor telefoane iPhone 12. Au crescut puternic și vanzarile de iPad-uri și de Mac-uri, in condițiile in care multa…

- Potrivit unei analize a InsideEVs , publicație specializata in mașini electrice, Dacia ar fi vandut a inregistrat 270 de vanzari ale noului Dacia Spring Electric, complet electric, in martie și 366 de unitați au fost vandute de la lansare și pana in prezent. Renault, proprietarul Dacia, a vandut. pana…

- Grupul auto francez Renault SA a raportat joi o scadere de 1,1% a veniturilor, pana la 10 miliarde de euro, in primul trimestru, chiar daca numarul total de vehicule vandute la nivel global a crescut cu 1,1% pana la 665.038 de unitati in primele trei luni ale acestui an, a informat proprietarul Dacia…

- Deputatul PSD Daniel Ghita a fost surprins de mai multe ori in Parlament purtand necorespunzator masca sanitara de protecție. Intrebat de ce nu poarta masca, Daniel Ghița a raspuns ironic spunand: „E declarata pandemia in Romania?” Deputatul PSD Daniel Ghita a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa…

- Nu este un secret faptul ca Xiaomi a avut an bun in 2020, dar acum este clar cat de rapid a crescut compania. Xiaomi a raportat rezultate extraordinare pentru 2020, ajutata de vanzarile puternice de telefoane – și probabil caderea rivalului sau Huawei. Citeste si: Canalys: Samsung ramane liderul pieței…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, declarat ca prima molecula de gaz romanesc din Marea Neagra va fi scoasa anul acesta de compania Black Sea Oil&Gas din perimetrul Aurora, iar din zacamantul Neptun Deep probabil ca acest lucru se va intampla in anul 2025, , . „Eu cred ca vom scoate din Marea Neagra…