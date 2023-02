In anul 2022, am realizat o serie de investiții foarte importante pentru comunitatea noastra. De aceea, putem spune ca anul care a trecut a fost prolific pentru comuna și Primaria Pancești, reușind sa finalizam cateva proiecte. Nu sunt multe, dar toate sunt importante pentru comunitate. Dispensarul uman In acest sens, menționez finalizarea lucrarilor la construcția unui dispensar uman in satul Pancești, obiectiv care era necesar pentru activitatea sanitara, apoi spațiile in care funcționa medicul de familie și farmacia erau improprii actului medical. Astfel, prin PNDL 2, cu ajutorul și sprjinul…