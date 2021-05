Până unde poate merge publicul: Cum și-a regăsit splendoarea Scala din Milano (VIDEO) Publicul, revenit in sfarsit la un concert la Scala din Milano, le-a oferit pe 10 mai o primire triumfala directorului muzical si dirijorului Riccardo Chailly si tinerei soprane Lise Davidsen. Aceștia au facut sa vibreze legendara sala de spectacole din Italia dupa sase luni de liniste din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. Muzicienii si interpretii au fost intampinati cu aplauze intense, numeroase ”bravo!” si ”fantastic!” fiind auzite de la balcoanele ocupate de publicul limitat la cinci sute de persoane, insa entuziast. Orchestra s-a aflat la parter‘‘Este o emotie imensa sa putem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

