- Guvernul din Germania planuieste relaxarea restrictiilor de calatorie legate de COVID-19 luna viitoare, inaintea vacantei de Paste, a declarat duminica unui ziar german ministrul Sanatatii, Karl Lauterbach, potrivit DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Principala putere economica europeana va porni un plan de relaxare in trei etape, pana la 20 martie, care urmareste eliminarea "unei mari parti a restrictiilor aflate in prezent in vigoare", a declarat Scholz intr-o conferinta de presa, dupa o reuniune cu liderii celor 16 landuri ale tarii."Putem privi…

- Germania poate sa inceapa relaxarea restrictiilor antiepidemice, dupa ce tara a depasit valul urias de infectari provocat de varianta Omicron, a anuntat ministrul german al Sanatatii, Karl Lauterbach.

- Valul urias de infectari provocat in Germania de varianta Omicron a fost depasit, iar țara poate sa inceapa relaxarea restrictiilor antiepidemice, a anuntat ministrul german al Sanatatii, Karl Lauterbach. "Masurile luate au fost cele adecvate. Ele ne-au permis sa reducem semnificativ numarul deceselor…

- etlef Scheele, directorul Agenției Federale pentru Munca, a declarat de asemenea ca angajatorii vor putea de asemenea respinge candidații pentru un loc de munca daca nu s-au vaccinat sau vindecat de COVID-19 insa ca acest lucru va fi posibil „doar cand exista o obligație generala de vaccinare”.Agenția…

- Procentul adultilor din Germania care au primit o doza booster de vaccin anti-COVID-19 a ajuns la 47,6%, conform datelor publicate miercuri de Institutul Robert Koch (RKI), relateaza agenția dpa, citata de Agerpres. Pâna în prezent, au fost administrate aproape 33,4 milioane de doze…

- Persoanele care calatoresc in Grecia au posibilitatea sa opteze pentru un test rapid antigen sau un test PCR negativ. Miercuri, Guvernul de la Atena anunțase ca din 19 decembrie Grecia va solicita exclusiv un test PCR negativ valabil 48 de ore, scrie Reuters. Pana in prezent, turistii puteau merge in…

- Miercuri a avut loc o ședințe de Guvern in care s-a discutat despre relaxarea restricțiilor anti-pandemie in perioada sarbatorilor de iarna. Vezi și Ședința CNSU. Se relaxeaza restricțiile de sarbatori? Program pana la ora 23.00 pentru magazine / Masca nu va mai fi obligatorie in anumite spații The…