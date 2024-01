Stiri pe aceeasi tema

- Pana de curent la telescaunul de la partia Prislop! Mai mulți turiști au ramas blocați in telescaun, autoritațile ajunse la fața locului activand planul roșu. Au fost momente de panica pentru mai mulți turiști care au ramas blocați in telescaunul de pe partia Prislop. La fața locului au intervenit ISU…

- Avaria a fost provocata de intreruperea alimentarii cu energie electrica. "Planul Rosu de Interventie a fost activat. Persoanele au fost transportate la un refugiu incalzit din varful partiei si au fost evaluate medical. In urma evaluarii medicale o singura persoana prezenta degeraturi la un deget,…

- Un grup de turisti au ramas blocati in telescaunul de pe partia olimpica Prislop din statiunea Borsa din Muntii Rodnei din cauza unei defectiuni a instalatiei, a informat, sambata seara, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Adriana Santa.Pe partia Prislop, in urma intreruperii alimentarii cu energie…

- Pe partia Prislop, in urma intreruperii alimentarii cu energie electrica mai multe persoane au ramas blocate pe telescaun. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. Persoanele au fost transportate la un refugiu incalzit din varful partiei și au fost evaluate medical. In urma evaluarii medicale o singura…

- Autoritațile au activat Planul Rosu de Interventie, luni seara, dupa ce un microbuz cu noua persoane s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 11A, in județul Vrancea, la iesire din Adjudu Vechi spre Homocea. „Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru optimizarea misiunii de raspuns,…

- Sapte persoane au ajuns la spital, dupa ce un microbuz de 8+1 persoane si un autoturism s-au ciocnit marți seara pe DN 14 Medias – Sighisoara, la iesire din municipiul Medias, in judetul Sibiu. Autoritațile au activat Planul Rosu de Interventie. „In circumstante ce urmeaza a fi stabilite cu exactitate,…

- update: Minorul decedat este fiul patronului. Informația a fost confirmata de bunica baiatului pentru Antena 3. update In Ferma Dacilor, se aflau 26 de persoane, dintre care 8 au fost date disparute, trei dintre acestea fiind gasite decedate, a transmis ISU. update Și un adult a fost scos carbonizat…

- Ferma Dacilor, din Tohani, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Prahova și nu numai, a fost cuprinsa de flacari. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul ISU Prahova, incepand cu ora 6:29, scrie Agerpres. Pompierii se lupta sa lichideze incendiul de proporții care a cuprins…