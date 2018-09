PAMFLETUL ZILEI: FIREA, NU FI REA!

Stiri pe aceeasi tema

- Este una din deciziile luate de social-democrați, intruniți, sambata, in ședința Comitetului Executiv. Reprezentanții PSD Giurgiu anunța, pe pagina oficiala a partidului: ”Sambata, 1 septembrie 2018, in cadrul CExN PSD la Neptun, domnul Marian Mina și-a prezentat demisia din funcția de Președinte Interimar…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, la Neptun, ca nu este de acord cu supararea Gabrielei Firea la adresa lui Carmen Dan, dar o ințelege, susținand ca presa este de vina ca a redat greșit unele declarații din care ar fi reieșit ca este acuzat prefectul, adica omul apropiat de Firea.Stire…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National (CExN) de la Neptun, ca le-a transmis colegilor sai un mesaj al comisarului european Corina Cretu, care i-a spus ca presedintele CE Jean-Claude Juncker si comisarii europeni si sunt ingrijorati pentru situatia…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata, la Neptun, ca inregistrarea cu prefectul Capitalei, care era intrebata daca mint Carmen Dan si Liviu Dragnea, a fost o scena organizata de ministrul de Interne, pentru ca la final sa i se reproseze chiar ei in sedinta PSD.

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, sambata, ca Partidul Social Democrat ar trebui sa aiba un Guvern mai performant decat cel din prezent.Intrebata la Neptun, unde sambata are loc sedinta CExN a PSD, daca isi mentine pozitia dintr-o scrisoare adresata membrilor partidului prin…

- Ședința tensionata la PSD. Liderii social-democrați s-au reunit in Comitetul Executiv Național, la Neptun, iar pe agenda discuțiilor sunt teme importante: demisia lui Dragnea, remanierea guvernamentala și amnistia. Președintele PSD are mai mulți contestatari in partid, iar discuțiile informale de cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata ca nu crede ca la sedinta Comitetului Executiv se va discuta despre gratiere sau reviziuirea pedepselor in sedinta de la Neptun. Gabriela Firea atrage atentia ca sunt grupuri interministeriale care se fac doar ca lucreaza si le cere sa actioneze mai…