Palmeiras Sao Paulo a devenit prima echipa braziliana care a reusit sa ocupe primul loc in clasamentul anual al Federatiei Internationale de Istorie si Statistica a Fotbalului (IFFHS), care a dat publicitatii joi ierarhia pe anul 2021, informeaza EFE, citata de Agerpres . „Pentru prima oara in istorie, un club brazilian este castigatorul clasamentului mondial anual al cluburilor stabilit de IFFHS“, a subliniat aceasta organizatie intr-un comunicat. In cele 15 editii anterioare, nicio formatie braziliana nu s-a clasat atat de sus in ierarhia stabilita de IFFHS. Palmeiras, care anul trecut a ocupat…