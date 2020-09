Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, cetatenii sunt incurajati sa contribuie la cresterea calitatii aerului din oras, oferind o zi libera masini personale si folosind transportul in comun. Este al treilea an consecutiv in care locuitorii municipiului Iasi se pot bucura de calatorii gratuite cu autobuzele si tramvaiele, marcand…

- Incepand din 16 septembrie pana pe 22 septembrie 2020, la nivel european, se deruleaza Saptamana Europeana a Mobilitatii.In aceasta perioada, Reteaua Europeana a Politiilor Rutiere – ROAD-POL va realiza Proiectul ROADPOL Safety Days, destinat constientizarii de catre participantii la traficul rutier,…

- In aceasta perioada, Rețeaua Europeana a Polițiilor Rutiere – ROADPOL va realiza Proiectul ROADPOL Safety Days, destinat conștientizarii de catre participanții la traficul rutier The post Saptamana Europeana a Mobilitații: 17 septembrie 2020, o zi fara persoane decedate din accidente rutiere produse…

- Sambata, 19 septembrie, la Ungheni se va desfașura un maraton al cicliștilor. Acesta va fi organizat cu ocazia Saptamanii Europene a Mobilitații, ce se sarbatorește in perioada 16 – 22 septembrie. Asfel, toți amatorii mersului pe bicicleta sunt invitați pe stadionul municipal, la ora 10.00. Startul…

- Ziua de 16 septembrie marcheaza inceputul celei de a 19-a Saptamani Europene a Mobilitatii, campania anuala a Comisiei Europene care promoveaza mobilitatea urbana curata si durabila, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar, potrivit Agerpres. Pe parcursul evenimentului, intre 16 si…

- Accidentele rutiere continua sa faca victime pe șoselele din judetul Brașov, in primele opt luni ale acestui an fiind inregistrate peste 165 de evenimente rutiere grave, soldate cu zeci de morti si sute de raniti. In perioada 16 – 22.09.2020, la nivel european urmeaza a se derula Saptamana Europeana…

