Pakistanul a plătit primul său import de ţiţei rusesc cu discount în monedă chineză Titeiul la pret redus ofera guvernului un ragaz, in timp ce Pakistanul se confrunta cu o criza economica cu o problema acuta a balantei de plati, riscand sa nu isi plateasca datoria externa. Rezervele valutare detinute de banca centrala nu sunt suficiente pentru a acoperi o luna de importuri controlate. Prima cantitate de titei rusesc la pret redus, aranjata in baza unui acord incheiat intre Islamabad si Moscova la inceputul acestui an, a sosit duminica la Karachi. In prezent, petrolul este descarcat in portul din orasul sudic Karachi. Ministrul Petrolului, Musadik Malik, vorbind cu Reuters prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

