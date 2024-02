Păienjenişul din spatele companiei care administrează bazele de date ale spitalelor – EXCLUSIV Romanian Soft Company SRL, compania care asigura bazele de date ale spitalelor autohtone, atacate zilele trecute de hackeri din Rusia si Franta , a incheiat de-a lungul anilor sute de contracte cu diverse institutii publice. Mai mult, o serie de alte companii din acelasi grup de interese, care au in spate personaje interesante, au reusit sa parafeze si ele mii de contracte publice. Pe site-ul sicap.ai, compania Romanian Soft Company SRL figureaza ca a incheiat, de-a lungul anilor, 75 de contracte publice in valoare de 13.455.163,4 euro. Doar pe parcursul acestui an, Romanian Soft Company SRL a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

