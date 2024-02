Stiri pe aceeasi tema

- Campingul este o activitate minunata care te aduce mai aproape de natura și te ajuta sa scapi de stresul vieții de zi cu zi. Indiferent daca te gandești sa faci camping intr-o padure, la munte sau pe malul unei ape, pregatirea adecvata și alegerea accesoriilor potrivite sunt esențiale pentru a avea…

- Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul se sarbatoreste a doua zi dupa Boboteaza, la 7 ianuarie. Sfantul Ioan Botezatorul a fost fiul preotului Zaharia, care a fost omorat de trupele lui Irod intre templu si altar, cand s-a facut si acea cumplita ucidere a celor 14.000 de prunci, si al Elisabetei.…

- Preotul Vasile Ioana spulbera mitul ca nu avem voie sa ne spalam zile intregi de Craciun si de Boboteaza. El sustine ca de Sarbatorile mari nu se munceste, insa nu este interzis sa te speli. „Nu am pacatuit ca fac un duș”, a precizat preotul. Spalam rufe cand nu e rosu in calendar Parintele argumenteaza…

- Sezonul sarbatorilor ne aduce bucurie, dar adesea vine la pachet cu un exces de mancare, cheltuieli și stres. De ce simțim nevoia de a exagera in aceasta perioada, transformand uneori celebrarile intr-un maraton de excese? Specialiștii sunt de parere ca sarbatorile aduc cu ele o serie de factori care…

- Sarbatorile de iarna pot fi stresante pentru mulți adulți (49%) și o mare parte din aceasta anxietate este generata de goana dupa cadourile perfecte pentru cei dragi. Alte motive pentru care oamenii se pot stresa pe perioada vacanței includ petrecerea timpului cu familia, depresia sezoniera, lipsa timpului…

- In ciuda bucuriei festive care insoțește sarbatorile de iarna, aceasta perioada a anului poate aduce și sentimente de singuratate, izolare, durere, anxietate și tristețe. Chiar și oamenii care iubesc sarbatorile pot trece prin astfel de stari in acest sezon aglomerat – in special in lunile noiembrie…

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar romanii și-au conturat deja planurile pentru perioada festiva ce se anunța. Potrivit celor mai recente cercetari realizate de iSense Solutions, descoperim ce tradiții mai respecta aceștia, dar și cum a afectat creșterea prețurilor bugetul alocat pentru aceasta perioada.…

- Sarbatorile de iarna nu se simt la fel pe toate strazile din Cluj-Napoca. Unele zone raman nedecorate, iar locuitorii Clujului roaga Primaria sa faca ceva pentru a le face o bucurie și copiilor care locuiesc in aceste zone.Intr-o sesizare pentru Primaria Cluj, oamenii solicita sa fie impodobit și sensul…