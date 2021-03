Stiri pe aceeasi tema

- Liderul partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a comentat afirmațiile facute de liderul PNL Ludovic Orban, potrivit carora „parlamentarii AUR mananca in Parlament și sunt excentrici”. „Domnul Orban a spus ca suntem excentrici și ca mancam in Parlament. Domnul Orban sa fie ultimul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a reacționat dupa ce ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au fost surprinși fara masca de protectie in spatii inchise sau in aer liber. „Sunt doua chestiuni. Nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii. Rolul nostru…

- Patru stații STB au fost vandalizate in timpul protestului de luni noaptea din București, paguba depașind 30.000 de euro. De asemenea au fost distruse mai multe automate, iar mai multe banci din Piața Unirii au fost distruse, informeaza Digi24. Protestele din București impotriva restricțiilor impuse…

- Franța se afla in plin val trei al pandemiei de coronavirus. Parisul ar putea intra in lockdown din nou. Din acest week-end, in Franța, ar putea intra in vigoare noi reguli și masuri restrictive. Regulile ar urma sa fie inasprite in mai multe regiuni, inclusiv in capitala. Purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Tulpina britanica a Covid-19 s-a raspandit rapid pe teritoriul Franței. In prezent, jumatate dintre noile cazuri de infectari cu coronavirus sunt ale unor pacienți care s-au imbolnavit cu mutația din Regatul Unit. Premierul francez Jean Casteaux susține ca, in urma cu o saptamana, noua tulpina reprezenta…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca intalnirea de marți, de la Vila Lac, dintre Klaus Iohannis și liderii partidelor care alcatuiesc Coaliția de Guvernare, poate fi imaginata, in absența unui comunicat oficial, ca o reuniune de familie in care președintele, pe post de tataie, și-a chemat fiii galcevitori…

- Pasaportul de vaccinare poate fi cheia pentru mai multa libertate in pandemie. Grecia face presiuni la nivel european pentru un certificat de imunitate comun la nivelul Uniunii Europene, si asta pana la deschiderea noului sezon de vacanta. Israel, pasapoarte de vaccinare. Franta limiteaza libertatea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ceara „imperativ” ca Guvernul sa nu vanda pe nimic companiile romanești: „Sa nu fie partaș la acest furt”. „Iohannis trebuie sa faca un singur lucru la șueta anticonstituționala cu miniștrii de la Cotroceni: sa ceara imperativ…