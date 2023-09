Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare mobilizare de voluntari din Romania, pentru a face curațenie in toata țara intr-o singura zi, s-a desfașurat și la Sighetu Marmației sub coordonarea viceprimarului Onița-Daniela Ivașcu. Voluntarii din intreg municipiul au fost invitați ieri, 16 septembrie 2023, la curațenie pentru a reda…

- Campania naționala de curațenie "Let's Do It, Romania!", in care voluntari din toata țara se implica in campanii de ecologizare, in același timp, a avut loc și anul acesta la Suceava.Sambata dimineața, sute de voluntari s-au adunat in centrul municipiului reședința de județ, pentru ...

- Viceprimarul Lucian Harșovschi a coordonat sutele de voluntari care au participat sambata la Ziua Naționala a Curațeniei in municipiul Suceava strangand deșeuri cot la cot cu ei. ”Let’s Do It, again, Suceava, Let’s Do It, Romania! Așa a inceput ziua de astazi. Mesajul este simplu: Curațenia orașului…

- Primaria Turda anunța ca proiectul „Ziua Naționala de Curațenie 2023” va continua și in acest an, printr-o acțiune de ecologizare a malului stang și drept al raului Arieș Astfel, in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor și Let’s Do It, Romania!, alaturi de colegi din peste 191 de țari,…

- Primaria Municipiului Dej participa și in acest an la Ziua Curațeniei Naționale, proiect ”Let’s Do It, Romania!”, care va avea loc in data de 16 septembrie 2023. Acțiunea se va desfașura cu incepere de la ora 08:30, iar pe parcursul ei se va interveni pentru ecologizare in mai multe zone. Toți cei care…

- 16 septembrie – Ziua Naționala a Curațeniei. Cum te poți implica in Campania „Let’s Do It, Romania!” In data de 16 septembrie se organizeaza la nivel național, dar și internațional, Ziua Naționala a Curațeniei. Este vorba despre campania „Let`s do it Romania”, unde mii de voluntari se implica anual,…

- „Pe canicula, o baie intr-un rau de munte este binevenita. Imaginile inedite cu un lup care se racorește intr-o padure a Parcului Natural Apuseni au fost realizate cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei instalate de colegul nostru Raul Ghiran”, se arata intr-o postare a celor de la Romsilva.…

- Parcul Natural Apuseni este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva. Recent, camerele de supraveghere au surprins aici un animal care este vazut foarte rar. Imagini inedite din Parcul Natural Apuseni Padurile din Parcul Natural Apuseni…