- Padurea Letea este afectata de caii crescuti in libertate in Delta Dunarii, a anuntat guvernatorul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD), Gabriel Marinov, miercuri, la o sedinta organizata de Prefectura judetului pe tema ecvinelor din rezervatie.In timpul reuniunii, grupul de initiativa SOS…

- Nicolae Ciuca il urecheaza pe Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii și ii atrage atenția asupra birocratizarii gestionarii granturilor pentru cercetare. Totodata, premierul susține ca „nu este acceptabil ca un cercetator german sa poata achiziționa un reactiv in 5 ore, iar un cercetator roman in 5…

- Un elev de 17 ani, care invata la un liceu din Deva, a fost prins cu droguri asupra lui in timp ce se afla in Macedonia de Nord. Tanarul participa alaturi de alți colegi la un program Erasmus. Cazul se afla in atenția Conducerii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Hunedoara, care a inceput o ancheta.…

- Romanii care lucreaza in institutiile statului vor primi salarii mai mari, in perioada urmatoare chiar și cu pana la 25%. Pe lista se afla personalul de la Agentia Nationala de Integritate, dar și angajații de la mai multe instituții subordonate Ministerului Agriculturii. Este vorba de majorari in lanț…

- Grupul de Inițiativa “S.O.S. Caii Deltei” cere demisia guvernatorului Deltei Dunarii și directorului DSVSA Tulcea pentru “exterminarea” cailor salbatici din Delta. In replica, guvernatorul Gabriel Marinov a declarat pentru ISE ca acțiunea “nu este facuta in dorința de a rezolva o problema, ci doar de…

- Artistul Gazi Demirel s-a nascut in orașul Hatay, cea mai afectata zona din Turcia, de cutremurul devastator și are toate rudele acolo. ”Are sufletul facut țandari. Are o parte din familie acolo. O parte a supraviețuit, o parte nu se știe daca a supraviețuit”, a spus Catalin despre invitatul sau. Gazi…

- Vantul extrem de puternic și ploaia, care se transformat treptat in „ploaie inghețata”, i-a pus serios la treaba pe pompierii din Capitala. Pana la ora 19 au avut peste 30 de intervenții cei de la ISU București-Ilfov. Pe strada Constantin Aricescu, din Sectorul, o femeie de 41 de ani a fost ranita ușor…