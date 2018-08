PACT se delimitează de protestatarul Grosu ”In ultimele zile, a circulat in spatiul public un interviu difuzat de postul de televiziune Antena 3 cu un autoproclamat organizator al protestului din 10 august, pe nume Ovidiu Grosu. Acest individ face afirmatii deosebit de grave prin care incita la ura, violenta si chiar omor. Niciunul dintre cei care participam in mod regulat la protestele din Piata Victoriei impotriva PSD-ALDE nu am auzit de acest individ si nici nu l-am vazut vreodata in strada, iar aparitia acestui inteviu cu doar cateva zile inainte de protest este cinica si cel putin suspecta. Ne delimitam total de declaratiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

